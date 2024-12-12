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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Варшаву, видео

13:45, 12 декабря 2024
В Польше Эммануэль Макрон может обсудить с Дональдом Туском план европейской миротворческой миссии в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Варшаву, видео
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В четверг, 12 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Варшаву. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Добро пожаловать в Польшу, господин президент», - написал он в соцсети Х.

В Канцелярии премьер-министра сообщили, что Туск и Макрон обсудят дальнейшую помощь Украине, а также текущие международные события и будущее трансатлантических отношений.

Ожидается, что на переговорах будут рассмотрены приоритеты польского председательства в Совете Европейского Союза, которое начнется 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Макрон может обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае прекращения текущей фазы войны.

Добавим, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности обсудят на первой встрече новой Контактной группы.

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Польша Франция Эмманюэль Макрон

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