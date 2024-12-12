Telegram заблокировал 15,3 млн каналов и групп за год – статистика

Telegram заблокировал рекордное количество каналов, включая 702 тысячи с материалами о детском насилии.

Фото: Double.News

Telegram обнародовал статистику по заблокированным каналам и группам, которые нарушали правила платформы или законодательство. За последний год было заблокировано 15,3 миллиона каналов и групп. Среди них 702 тысячи содержали материалы о сексуализированном насилии над детьми, а 129 тысяч были связаны с терроризмом.

Одним из крупнейших массовых блокировок стал инцидент 23 марта, когда, на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле», администрация Telegram заблокировала 224 тысячи каналов - это самый большой показатель за одни сутки в 2024 году.

Мониторинг за нарушениями в Telegram происходил через модерацию пользователей и модераторов с 2015 года, а в этом году к процессу присоединили искусственный интеллект для более эффективного выявления запрещенного контента.

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