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Telegram заблокував 15,3 млн каналів та груп за рік – статистика

15:38, 12 грудня 2024
Telegram заблокував рекордну кількість каналів, включаючи 702 тисячі з матеріалами про дитяче насильство.
Telegram заблокував 15,3 млн каналів та груп за рік – статистика
Фото: Double.News
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Telegram оприлюднив статистику щодо заблокованих каналів та груп, що порушували правила платформи чи законодавство. За останній рік було заблоковано 15,3 мільйона каналів та груп. Серед них 702 тисячі містили матеріали про сексуалізоване насильство над дітьми, а 129 тисяч були пов'язані з тероризмом.

Одним з найбільших масових блокувань став інцидент 23 березня, коли, наступного дня після теракту в «Крокус Сіті Холі», адміністрація Telegram заблокувала 224 тисячі каналів — це найбільший показник за одну добу у 2024 році.

Моніторинг за порушеннями в Telegram відбувався через модерацію користувачів і модераторів з 2015 року, а цього року до процесу приєднали штучний інтелект для більш ефективного виявлення забороненого контенту.

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