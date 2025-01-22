Практика судов
  1. В мире

Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине, – WSJ

10:54, 22 января 2025
Кот Келлог имеет план прекращения войны, но Дональд Трамп будет контролировать лично переговоры, указывают в медиа.
Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине, – WSJ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну за сто дней. В то же время Трамп планирует лично контролировать переговоры по Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Трамп поручил Келлогу завершить войну в Украине за сто дней. Практически никто не думает, что он может это сделать, в особенности россияне. Скорее, говорят, что роль Келлога как специального представителя в Украине, которая появляется на фоне шквала таких назначений, является первым шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам», - говорится в статье.

В то же время, по мнению издания, заключение соглашений с Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании, когда он сказал, что положит конец войне до вступления в должность.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что его военный опыт может быть важным для президента США, когда он взвешивает последствия предоставления или отказа в оказании помощи Украине. Впрочем, он никогда не работал дипломатом и вероятно, он не будет участвовать в реальных переговорах с РФ, добавляют они.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин улучшит дисциплину получателей льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе военнослужащих

Военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы, и члены их семей, которым предоставляются льготы, будут обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Вопрос об установлении судом факта постоянного ухода для получения права на отсрочку от призыва был передан на рассмотрение ОП КГС ВС из-за наличия противоречия позиций ВС

Отец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой указал, что он является пожилым лицом, лицом с инвалидностью II группы бессрочно, по своему состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе от сына.

Наказание должно предотвращать уклонение от призыва другими лицами – Верховный Суд согласился с реальным лишением свободы на 3 года для уклониста

Как отметили судьи Верховного Суда, последствия уклонения от военной службы через наказание должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

Большая Палата Верховного Суда объяснила, может ли Минюст обжаловать решение Высшего совета правосудия, который констатировал вмешательство в деятельность судьи

Минюст попытался обжаловать решение ВСП, которым Высший совет правосудия внес в Минюст представление о привлечении его должностных лиц к ответственности за вмешательство в работу судьи – что решила Большая Палата Верховного Суда.

Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку

Конституционный Суд с 27 января не сможет рассматривать конституционные представления.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду