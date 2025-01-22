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Украине нужно 200 тысяч миротворцев для предотвращения нового нападения РФ, — Владимир Зеленский

13:17, 22 января 2025
Президент Зеленский подчеркнул важность надежных гарантий безопасности, в том числе размещения значительного миротворческого контингента для защиты Украины и Европы после возможного прекращения огня.
Украине нужно 200 тысяч миротворцев для предотвращения нового нападения РФ, — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России после достижения соглашения о прекращении огня понадобится не менее 200 тысяч европейских миротворцев. Он отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, которые нужны Украине. Об этом он сообщил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины и Европы после возможного прекращения огня необходимы надежные гарантии, и одной из ключевых составляющих таких гарантий является размещение большого миротворческого контингента.

"Я поддерживаю идею контингентов как часть гарантий безопасности. Поскольку, если у них (РФ) есть 1,5 млн армия, и если у нас будет вдвое меньше, это значит, что нам нужны контингенты с очень большим количеством солдат", - сказал Президент.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна не может единолично решать, направлять ли свои войска в Украину. 

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только при достижении консенсуса с РФ.

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Владимир Зеленский

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