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Україні потрібно 200 тисяч миротворців для запобігання новому нападу РФ, — Володимир Зеленський

13:17, 22 січня 2025
Президент Зеленський підкреслив важливість надійних гарантій безпеки, зокрема розміщення значного миротворчого контингенту, для захисту України та Європи після можливого припинення вогню.
Україні потрібно 200 тисяч миротворців для запобігання новому нападу РФ, — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії після досягнення угоди про припинення вогню знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Він зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні. Про це він повідомив у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зеленський підкреслив, що для гарантування безпеки України та Європи після можливого припинення вогню необхідні надійні гарантії, і однією з ключових складових таких гарантій є розміщення великого миротворчого контингенту.

"Я підтримую ідею контингентів як частину гарантій безпеки. Оскільки, якщо в них (РФ) є 1,5 млн армія, і якщо в нас буде вдвічі менше, це означає, що нам потрібні контингенти з дуже значною кількість солдатів", - сказав Президент.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна не може одноосібно вирішувати, чи направляти свої війська в Україну. 

Раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення консенсусу з РФ.

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Володимир Зеленський

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