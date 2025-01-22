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«Це були просто неправдиві слова від деяких держав, що «так, Україна буде в НАТО» — Володимир Зеленський

13:11, 22 січня 2025
«Питання України в НАТО залежить від США, конкретно від позиції Президента США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. Всі будуть за», — Володимир Зеленський.
«Це були просто неправдиві слова від деяких держав, що «так, Україна буде в НАТО» — Володимир Зеленський
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Під час економічного форуму в Давосі 22 січня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Міжнародної медіаради.

Йому було поставлено серію питань, зокрема ведуча запитала: «Чи прийняли Ви те, що членство в НАТО вже не обговорюється, що членство в НАТО не є можливістю через США, через Німеччину?»

«Якщо чесно, я думаю, що від деяких держав, це була від початку не дуже прозора політика. І вони не підтримували нас в НАТО» - відповів Володимир Зеленський.

«Це були просто неправдиві слова, що «так, Україна буде в НАТО». Тому що пройшли десятиріччя, а Україна не в НАТО. І тому це було нечесно по відношенню до України і до українців. І також це було нечесно від наших лідерів. І ми і самі багато в чому, коли наші деякі лідери говорили «ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО», і це також було нечесно, і я вважаю, що була слабка позиція Німеччини і Сполучених Штатів.

Тому що вони мали діалог з руськими, і я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли тому, що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з руськими. У мене питання, як у українця: а чого ви раптом домовлялись без нас про нас? Ми незалежна країна. Чому ви ще в 90-х, в 2000-х і далі, чому ви постійно домовлялись без України про нас?» - задався питанням Президент. Він підкреслив, що «це абсолютно несправедлива і нечесна поведінка».

Зараз, за його словами, йдеться про те, які у нас повинні бути гарантії безпеки.

«Я сьогодні хотів би вирівняти повагу інших до України.

Ми боремося за гарантії безпеки. Ми хочемо бути в НАТО. Більшість країн НАТО нас підтримує.

Так, чотири країни нас не підтримують в НАТО. Ці чотири країни Сполучені Штати, Німеччина, Словакія і угорці. Але у всіх чотирьох цих країн все залежить від Сполучених Штатів.

Просто країни завжди дуже хочуть бути лідерами, показувати, що вони лідери, але питання НАТО залежить від США. Конкретно від США і від позиції президента.

І якщо, відповідаючи на ваше запитання, чи є питання НАТО або немає – якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. Всі будуть за.

І якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО, ми не будемо в НАТО» - підкреслив Володимир Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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США НАТО Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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