«Это были просто ложные слова от некоторых государств, что «да, Украина будет в НАТО» — Владимир Зеленский

«Вопрос Украины в НАТО зависит от США, конкретно от позиции Президента США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, то мы будем в НАТО. Все будут за», —Владимир Зеленский.

В ходе экономического форума в Давосе 22 января Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Международного медиасовета.

Ему была поставлена ​​серия вопросов, в частности, ведущая спросила: «Приняли ли Вы то, что членство в НАТО уже не обсуждается, что членство в НАТО не является возможностью из-за США, из-за Германии?»

«Если честно, я думаю, что от некоторых государств это была изначально не очень прозрачная политика. И они не поддерживали нас в НАТО» – ответил Владимир Зеленский.

«Это были просто ложные слова, что «да, Украина будет в НАТО». Потому что прошли десятилетия, а Украина не НАТО. И потому это было нечестно по отношению к Украине и украинцам. И тоже это было нечестно от наших лидеров. И мы и сами во многом, когда наши некоторые лидеры говорили «вот нам пообещали, что мы будем в НАТО», и это тоже было нечестно, и я считаю, что была слабая позиция Германии и Соединенных Штатов.

Потому что у них был диалог с русскими, и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли потому, что они всегда апеллируют к тому, что когда-то были договоренности с русскими. У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы независимая страна. Почему вы еще в 90-х, в 2000-х и дальше, почему вы постоянно договаривались без Украины о нас?» – задался вопросом Президент. Он подчеркнул, что «это абсолютно несправедливое и нечестное поведение».

Сейчас, по его словам, идет речь о том, какие у нас должны быть гарантии безопасности.

«Я сегодня хотел бы выровнять уважение других к Украине.

Мы боремся за гарантии безопасности. Мы хотим быть в НАТО. Большинство стран НАТО нас поддерживает.

Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО. Эти четыре страны Соединенные Штаты, Германия, Словакия и венгры. Но у всех четырех этих стран все зависит от Соединенных Штатов.

Просто страны всегда очень хотят быть лидерами, показывать, что они лидеры, но вопрос НАТО зависит от США. Конкретно от США и позиции президента.

И если, отвечая на ваш вопрос, есть вопрос НАТО или нет, если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО. Все будут за.

И если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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