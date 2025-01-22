Чиновник ВСУ на Львовщине оформил имущество на родственников на более 14 млн гривен

Экс-хозяйственника ВСУ будут судить за незаконное обогащение.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении начальника одного из хозяйственных подразделений Вооруженных сил Украины, который на Львовщине незаконно приобрел и оформлял имущество на родственников на сумму более 14 миллионов гривен, сообщили в ГБР.

Чиновник, который возглавлял квартирно-эксплуатационный отдел, совершил незаконное обогащение с помощью родственников. В частности, он способствовал устройству близкого родственника жены на службу в одну из воинских частей. Впоследствии на этого родственника был оформлен жилой дом и земельный участок стоимостью около $300 000 в поселке Брюховичи, вблизи Львова.

Кроме того, чиновник указал, что на строительные работы и ремонт «владельцу» якобы одолжила 100 000 долларов его дочь-студентка. Однако эти средства не были указаны в декларации. Впоследствии дочь стала владелицей квартиры во Львове площадью более 100 кв. м.

Также чиновник приобрел внедорожник премиум-класса, который оформил на родственника для дочери. В июле прошлого года ГБР при поддержке Минобороны и ВСУ разоблачило преступника и сообщило ему о подозрении. Теперь чиновника будут судить за незаконное обогащение.

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