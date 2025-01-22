Дональд Трамп может усилить санкции против России, если та откажется от переговоров с Украиной

Кроме того, Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским для переговоров.

Фото: Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов усилить санкции против России, если она откажется сесть за стол переговоров с Украиной для прекращения войны. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что эта война никогда бы не началась, если бы он оставался на посту президента США.

Президент США также выразил готовность к встрече с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в любое время, когда они будут готовы.

«Мы работаем над этим. Мы общаемся с Зеленским и скоро поговорим с Путиным. Посмотрим, как все сложится», - отметил Трамп.

Кроме того, он снова критиковал европейские страны за недостаточное финансирование НАТО, призывая их увеличить взносы в Альянс. По его словам, Европа должна быть в этом более заинтересована, чем США. «Это касается их больше, чем нас. У нас есть океан между нами, не так ли? Эта маленькая вещь, под названием «океан»» - заметил Трамп.

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