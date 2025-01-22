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В Украине по-новому будут контролировать качество питьевой воды

19:33, 22 января 2025
Минразвития вводит механизм мониторинга в сфере питьевой воды
В Украине по-новому будут контролировать качество питьевой воды
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В Украине сбор данных о состоянии водных ресурсов будет проходить централизованно через единую информационную Платформу, модерированную Министерством развития общин и территорий. Соответствующее постановление было одобрено на заседании Кабмина.

Заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук объяснил, что благодаря новой системе мониторинга появится возможность более эффективно проводить контроль соответствия состояния воды санитарным нормам и выявлять потенциальные риски загрязнения.

«Использование для этой специальной Платформы повысит прозрачность данных, даст возможность более удобного анализа. К Платформе будут доступ министерства, агентства, ОВА. Это будет обеспечивать оперативное решение проблемных вопросов. В частности, когда речь идет об очистке сточных вод, минимизации загрязнений, сохранении экосистемы», – отметил он.

Порядок осуществления государственного мониторинга в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотвода предусматривает:

  • разработку и внедрение информационно-аналитической Платформы для обеспечения сбора, обработки, анализа, хранения, обобщения и анализа информации о состоянии объектов централизованного питьевого водоснабжения, состоянии систем водоотвода, возникновении возможных аварийных ситуаций на этих объектах;
  • формирование единого подхода к сбору, обработке, хранению, обобщению и анализу указанной информации;
  • получение объективной оценки состояния качества питьевой воды, объектов централизованного питьевого водоснабжения, систем водоотведения, очищенных сточных вод, повторного использования очищенных сточных вод и осадка сточных вод.

Отмечается, что введение государственного Мониторинга по питьевой воде и питьевому водоснабжению, водоотводу позволит органам власти и местному самоуправлению получать актуальную информацию.

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Кабинет Министров Украины

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