В Украине по-новому будут контролировать качество питьевой воды

В Украине сбор данных о состоянии водных ресурсов будет проходить централизованно через единую информационную Платформу, модерированную Министерством развития общин и территорий. Соответствующее постановление было одобрено на заседании Кабмина.
Заместитель Министра развития общин и территорий Константин Ковальчук объяснил, что благодаря новой системе мониторинга появится возможность более эффективно проводить контроль соответствия состояния воды санитарным нормам и выявлять потенциальные риски загрязнения.
«Использование для этой специальной Платформы повысит прозрачность данных, даст возможность более удобного анализа. К Платформе будут доступ министерства, агентства, ОВА. Это будет обеспечивать оперативное решение проблемных вопросов. В частности, когда речь идет об очистке сточных вод, минимизации загрязнений, сохранении экосистемы», – отметил он.
Порядок осуществления государственного мониторинга в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения, водоотвода предусматривает:
Отмечается, что введение государственного Мониторинга по питьевой воде и питьевому водоснабжению, водоотводу позволит органам власти и местному самоуправлению получать актуальную информацию.
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