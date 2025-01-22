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В Україні по-новому будуть контролювати якість питної води

19:33, 22 січня 2025
Мінрозвитку запроваджує механізм моніторингу у сфері питної води.
В Україні по-новому будуть контролювати якість питної води
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В Україні збір даних про стан водних ресурсів відбуватиметься централізовано через єдину інформаційну Платформу, модеровану Міністерством розвитку громад та територій. Відповідну постанову було схвалено на засіданні Кабміну.

Заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук пояснив, що завдяки новій системі моніторингу з’явиться можливість більш ефективно проводити контроль відповідності стану води санітарним нормам та виявляти потенційні ризики забруднення.

«Використання для цього спеціальної Платформи підвищить прозорість даних, дасть можливість більш зручного аналізу. До Платформи матимуть доступ міністерства, агентства, ОВА. Це забезпечуватиме оперативне розв'язання проблемних питань. Зокрема коли йдеться про очищення стічних вод, мінімізацію забруднень, збереження екосистеми», – зазначив він.

Порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення передбачає: 

  • розробку та впровадження інформаційно-аналітичної Платформи для забезпечення збору, обробки, аналізу, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан об'єктів централізованого питного водопостачання, стан систем водовідведення, виникнення можливих аварійних ситуацій на цих об’єктах;
  • формування єдиного підходу до збору, обробки, збереження, узагальнення та аналізу зазначеної  інформації;
  • отримання об’єктивної оцінки стану якості питної води, об'єктів централізованого питного водопостачання, систем водовідведення, очищених стічних вод, повторного використання очищених стічних вод та осаду стічних вод.

Зазначається, що запровадження державного Моніторингу щодо питної води та питного водопостачання, водовідведення дозволить органам влади та місцевому самоврядуванню отримувати актуальну інформацію. 

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Кабінет Міністрів України

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