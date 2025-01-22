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Дональд Трамп може посилити санкції проти Росії, якщо та відмовиться від перемовин з Україною

13:00, 22 січня 2025
Крім того, Трамп готовий зустрітися з Путіним та Зеленським для переговорів.
Дональд Трамп може посилити санкції проти Росії, якщо та відмовиться від перемовин з Україною
Фото: Racurs.ua
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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо вона відмовиться сісти за стіл перемовин з Україною для припинення війни. Про це він повідомив під час пресконференції в Білому домі.

Трамп підкреслив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він залишався на посаді президента США.

Президент США також висловив готовність до зустрічі з Володимиром Путіним і українським лідером Володимиром Зеленським у будь-який час, коли вони будуть готові.

«Ми працюємо над цим. Ми спілкуємося із Зеленським і скоро поговоримо з Путіним. Побачимо, як усе складеться», — зазначив Трамп.

Крім того, він знову критикував європейські країни за недостатнє фінансування НАТО, закликаючи їх збільшити внески в Альянс. За його словами, Європа повинна бути в цьому більш зацікавлена, ніж США. «Це стосується їх більше, ніж нас. У нас є океан між нами, чи не так? Ця маленька річ, під назвою «океан»» — зауважив Трамп.

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росія путін Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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