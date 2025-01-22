Чиновник ЗСУ на Львівщині оформив майно на родичів на понад 14 млн гривень

Ексгосподарника ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо начальника одного з господарських підрозділів Збройних сил України, який на Львівщині незаконно набув та оформляв майно на родичів на суму понад 14 мільйонів гривень, повідомили в ДБР.

Чиновник, який очолював квартирно-експлуатаційний відділ, вчинив незаконне збагачення за допомогою родичів. Зокрема, він сприяв влаштуванню близького родича дружини на службу в одну з військових частин. Згодом на цього родича було оформлено житловий будинок і земельну ділянку вартістю близько $300 000 у селищі Брюховичі, поблизу Львова.

Крім того, посадовець вказав, що на будівельні роботи та ремонт «власнику» нібито позичила 100 000 доларів його донька-студентка. Проте ці кошти не були зазначені в декларації. Згодом донька стала власницею квартири в Львові площею понад 100 кв. м.

Також посадовець придбав позашляховик преміумкласу, який оформив на родича для доньки. У липні минулого року ДБР за підтримки Міноборони та ЗСУ викрило злочинця і повідомило йому про підозру. Тепер чиновника судитимуть за незаконне збагачення.

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