Японская компания Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo с ИИ, видео

Робо-конь Corleo оснащен бортовым ПК с искусственным интеллектом, который анализирует положение в пространстве и обеспечивает устойчивость на любой местности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Японская компания Kawasaki показала роботизированного коня Corleo, на котором можно передвигаться по пересеченной местности. Концепт был представлен на выставке в Осаке.

В компании отметили, что робо-конь позволит людям безопасно путешествовать в места, которые раньше были недоступны. В серийное производство он поступит не раньше 2050 года.

Corleo оснащен водородным двигателем объемом 150 кубов, а также генерирует электричество, которое питает моторы в каждой ноге. Вместо мозга — бортовой ПК с искусственным интеллектом, который анализирует положение в пространстве и обеспечивает устойчивость.

«Это не просто транспорт, а четырехногий внедорожник, который может передвигаться по любой местности, даже прыгать по заснеженным горам», — заявили в Kawasaki.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.