Верховный Суд подтвердил приговор бывшему председателю Козовского райсуда Кренцелю и адвокатке

Бывший глава Козовского райсуда Кренцеля и адвокат Лисная признаны виновными в получении $2 тысяч неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу третьего лица.

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Кассационный уголовный суд Верховного Суда 7 апреля постановил оставить без изменений приговор ВАКС от 2 сентября 2021 года и постановление Апелляционной палаты ВАКС от 16 мая 2024 года, которыми бывший председатель Козовского райсуда Тернопольской области М. Кренцель и адвокатка Н. Лисна признаны виновными в получении 2 тыс. долларов США неправомерного вознаграждения за вынесение решения в пользу третьего лица о отказе в удовлетворении представления криминально-исполнительной инспекции о отмене ее освобождения от наказания с испытательным сроком (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как указано, Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы защиты и подтвердил законность решений судов. Указанное решение принято с отдельным мнением двух судей коллегии.

Таким образом, бывшему председателю Козовского райсуда назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискацией имущества, за исключением жилья.

Адвокатке назначено 5 лет лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года, с конфискацией половины принадлежащего ей имущества, за исключением жилья.

Постановление Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

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