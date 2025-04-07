Верховний Суд підтвердив вирок колишньому голові Козівського райсуду Кренцелю та адвокатці

Колишнього голову Козівського райсуду Кренцеля та адвокатку Лісну визнано винуватими в отриманні $2 тисяч неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 7 квітня постановив залишити без змін вирок ВАКС від 2 вересня 2021 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 16 травня 2024, якими колишнього голову Козівського райсуду Тернопільської області М. Кренцеля та адвокатку Н. Лісну визнано винуватими в отриманні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову в задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як вказано, Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів. Указане рішення ухвалено з окремою думкою двох суддів колегії.

Таким чином, колишнього голову Козівського райсуду засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна, крім житла.

Адвокатку засуджено до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки, з конфіскацією половини належного їй майна, крім житла.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.