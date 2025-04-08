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Суд підтвердив вину начальниці цеху у незаконному допущенні кочегара до роботи, що призвело до смерті — подробиці

09:26, 8 квітня 2025
В котельні швейного цеху сталася пожежа, внаслідок якої загинув 67-річний кочегар, отримавши майже 90% термічних опіків.
Суд підтвердив вину начальниці цеху у незаконному допущенні кочегара до роботи, що призвело до смерті — подробиці
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок у справі загибелі кочегара в пожежі у котельні швейного цеху, яка сталася у грудні 2022 року в м. Шепетівка. У порушенні вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини, місцевий суд визнав винною начальницю цеху, на яку покладався обов’язок здійснення контролю за додержанням працівником підприємства правил охорони праці та трудової дисципліни. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Суд призначив їй 4 роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 2 роки іспитового строку. З роботодавця обвинуваченої на користь дружини й сина загиблого суд стягнув загалом 500 000 грн моральної шкоди.

За вироком суду, пожежа в котельні швейного цеху сталася увечері 24 грудня 2022 року. 67-річний кочегар, котрий на той час був у приміщенні, загинув на місці події, отримавши майже 90% термічних опіків тіла.

Імовірна причина пожежі – займання газоповітряної суміші, утвореної під тиском витоку розігрітого до критичних температур компресорного мастила через розгерметизацію з`єднань гвинтового блоку компресорної установки унаслідок порушення умов її експлуатації.

Суд встановив, що начальниця цеху порушила вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці та правил техніки безпеки, що призвели до загибелі людини. Зокрема, незаконно допустила до приміщення котельні кочегара, з яким не був укладений трудовий договір, який не проходив медогляду, інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки, навчання за відповідною програмою й не отримував посвідчення на право обслуговування котлів.

Апеляційну скаргу на вирок подав представник СП ТОВ «РІФ-1»: просив його скасувати в частині стягнення з підприємства моральної шкоди. Адвокат вказав, що з боку ТОВ не було протиправних дій і його вини у виникненні нещасного випадку не встановлено. На його переконання, дружина й син загиблого не довели розмір заподіяної їм моральної шкоди, а суд при її стягненні не дотримався принципів розумності, справедливості та співмірності.

Апеляційний суд визнав апеляційну скаргу необґрунтованою та відхилив її. Зазначив, що приміщення котельні було в оренді СП ТОВ «РІФ-1», а тамтешнє обладнання – у його власності. Саме унаслідок пожежі у цій котельні кочегар отримав смертельні опіки. До загибелі людини призвело порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці начальницею швейного цеху, котра перебувала у трудових відносинах з ТОВ.

«Таким чином, у даному випадку наявні як загальні умови деліктної відповідальності (протиправна поведінка працівника (обвинуваченої); причинний зв`язок між такою поведінкою і шкодою; вина обвинуваченої, яка завдала шкоду), так і спеціальних умов (перебування у трудових відносинах з юридичною особою; завдання шкоди під час виконання працівником своїх трудових (службових) обов`язків)», – йдеться в ухвалі ХАС.

Колегія суддів зауважила: визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд першої інстанції врахував, що життя людини є найвищою соціальною цінністю, й водночас взяв до уваги грубу необережність потерпілого, що сприяла виникненню шкоди, тому позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди задовольнив частково – стягнув суму удвічі меншу від заявленої.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 688/3605/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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