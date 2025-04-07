Росія забрала життя 591 українського спортсмена, ще 22 – в полоні

Росія вбила вже майже 600 українських спортсменів і тренерів – Мінмолодьспорту.

Фото: mfa_ukraine

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Станом на березень 2025 року внаслідок російської агресії загинули 591 український спортсмен і тренер, ще 22 перебувають у полоні, 11 — вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Внаслідок обстрілів зруйновано або пошкоджено 725 спортивних об'єктів, зокрема 17 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських баз підготовки. Про це у соцмережі X повідомило Міністерство закордонних справ України

У відомстві наголошують, що Росія десятиліттями використовує спорт як інструмент пропаганди. Зокрема, з 15 російських спортсменів, які виступали під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024 в Парижі, 10 відкрито підтримували війну або мали зв’язки з армією.

«Російський спорт не відокремлений від держави – це один із інструментів виправдання та розпалювання агресії. Ті, хто каже, що спорт має бути поза політикою, повинні також визнати, що Росія використовує спорт як політичну зброю», — зазначають у міністерстві.

Поки Україна прагне миру, Росія продовжує завдавати ракетних ударів і підривати глобальні мирні ініціативи. Відтак, на думку української сторони, Росія не має права на присутність у міжнародному спортивному середовищі доти, доки не припинить свої злочини.

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