Россия унесла жизни 591 украинского спортсмена, еще 22 – в плену

Россия убила уже почти 600 украинских спортсменов и тренеров – Минмолодежьспорта.

Фото: mfa_ukraine

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По состоянию на март 2025 года в результате российской агрессии погибли 591 украинский спортсмен и тренер, еще 22 находятся в плену, 11 - считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

В результате обстрелов разрушено или повреждено 725 спортивных объектов, в том числе 17 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских баз подготовки. Об этом в соцсети X сообщило Министерство иностранных дел Украины

В ведомстве отмечают, что Россия десятилетиями использует спорт как инструмент пропаганды. В частности, из 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024 в Париже, 10 открыто поддерживали войну или имели связи с армией.

"Российский спорт не отделен от государства - это один из инструментов оправдания и разжигания агрессии. Те, кто говорит, что спорт должен быть вне политики, должны также признать, что Россия использует спорт как политическое оружие", - отмечают в министерстве.

Пока Украина стремится к миру, Россия продолжает наносить ракетные удары и подрывать глобальные мирные инициативы. Поэтому, по мнению украинской стороны, Россия не имеет права на присутствие в международной спортивной среде до тех пор, пока не прекратит свои преступления.

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