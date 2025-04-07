Нацбанк инициирует дискуссию о будущем дизайне гривны

НБУ поднял вопрос, как должен измениться внешний вид национальной валюты, чтобы «говорить» о настоящем и будущем.

Источник фото: НБУ

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Национальный банк Украины инициировал публичную дискуссию о будущем дизайне гривны.

«Мы точно не планируем менять дизайн банкнот уже завтра, но стремимся к этой дискуссии, хотим услышать мнения украинцев – историков, художников, экспертов и просто граждан», – отметил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в колонке Исторической правды.

В Нацбанке говорят, что дизайн банкнот, которыми мы пользуемся, был утвержден в 1992 году. Конечно, он модернизировался за это время, сейчас в обращении находится четвертое технологическое поколение гривны, усилилась защита денег. Но концепция осталась неизменной: на лицевой стороне изображены портреты личностей, которые сделали значительный вклад в развитие Украинского государства на разных исторических этапах. А на обратной стороне – изображения архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей, изображенных на лицевой стороне.

Пышный подчеркнул, что за три десятилетия Украина и ее граждане изменились, и нынешнее поколение должно сказать свое слово, ведь сейчас творится новая страница истории.

Он отметил, что справедливым будет поиск новых образов для банкнот, чтобы передать образ Украины настоящего времени.

Отметим, что Национальный банк Украины готовится выпустить новую партию монет номиналом 50 копеек уже «шагами». Эти обновленные монеты появятся в обращении после принятия соответствующего решения Верховной Радой, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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