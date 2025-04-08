Какой доход указывается в декларации об имущественном положении при его выплате не в полном объеме — разъяснение ГНС

Лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, обязаны подавать по требованию плательщика налога сведения о сумме уплаченного в его пользу дохода, сумму примененных социальных налоговых льгот и сумму удержанного налога.

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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, какой доход указывается в декларации об имущественном положении при его выплате не в полном объеме.

Отмечается, что форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах и Инструкция по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах, утвержденные приказом Минфина от 02.10.2015 №859.

Так, в графе 3 строки 10 раздела II «Доходы, которые включаются в общий годовой налогооблагаемый доход» Декларации указывается сумма годового налогооблагаемого дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщика в течение отчетного (налогового) периода, с учетом налогов и взносов, согласно Закону Украины от 08.07.2010 №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» содержатся следующие доходы.

Согласно пп. "в" п. 176.1 НКУ налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию по установленной форме в определенные сроки в случаях, когда согласно нормам НКУ такое представление является обязательным.

По требованию контролирующего органа и в пределах его полномочий, определенных законодательством, налогоплательщики обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением дохода или права на получение налоговой скидки, исчислением и уплатой налога и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации по этому налогу.

При этом лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, обязаны подавать по требованию плательщика налога сведения о сумме уплаченного в его пользу дохода, сумму примененных социальных налоговых льгот и сумму удержанного налога.

Учитывая изложенное, при заполнении Декларации в разделе II «Доходы, полученные в течение отчетного (налогового) года», физическому лицу следует указывать сумму начисленных налоговым агентом доходов (в том числе в виде заработной платы, дивидендов, арендной платы и т.п.).

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