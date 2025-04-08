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Який дохід зазначається в декларації про майновий стан при його виплаті не в повному обсязі — роз’яснення ДПС

10:36, 8 квітня 2025
Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.
Який дохід зазначається в декларації про майновий стан при його виплаті не в повному обсязі — роз’яснення ДПС
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Податкова служба у Запорізькій області розповідає, який дохід зазначається в декларації про майновий стан при його виплаті не в повному обсязі. 

Зазначається, що форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджені наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859.

Так, у графі 3 рядка 10 розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» утримуються з таких доходів.

Згідно з пп. «в» п. 176.1 ПКУ платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами ПКУ таке подання є обов’язковим.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

Враховуючи викладене, при заповненні Декларації у розділі II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» фізичній особі потрібно зазначати суму нарахованих податковим агентом доходів (в тому числі у вигляді заробітної плати, дивідендів, орендної плати тощо).

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