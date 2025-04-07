У Лос-Анджелесі мінівен в’їхав у натовп – дев’ять постраждалих, серед них троє дітей

Мінівен врізався в огорожу і наїхав на людей у торговому районі Лос-Анджелеса.

Фото: Fox News

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У торговому районі Лос-Анджелеса мінівен в’їхав у натовп людей, що призвело до травмування щонайменше дев’яти осіб, серед яких троє неповнолітніх. Інцидент стався близько 15:15 за місцевим часом поблизу Santee Alley, одного з популярних районів міста. Про це повідомляє Fox News.

На місце події оперативно прибули служби порятунку. За даними пожежного департаменту Лос-Анджелеса, серед постраждалих троє дітей: хлопчики віком 8, 11 та 17 років. Всі вони були госпіталізовані, їхній стан оцінюється як стабільний. Також до лікарні потрапили чотири дорослі жінки віком від 23 до 65 років, їхній стан — задовільний. Дві жінки, 23 років, отримали допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації, незважаючи на рекомендації медиків.

Аварія сталася, коли мінівен врізався в огорожу і опинився під зруйнованим навісом. Обставини інциденту з’ясовуються. Розслідування триває.

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