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Волинянин організував нелегальний виїзд до Білорусі за $4 тисячі

20:21, 7 квітня 2025
20-річному чоловіку з Волині повідомили про підозру в організації незаконного трансферу військовозобов’язаного через кордон.
Волинянин організував нелегальний виїзд до Білорусі за $4 тисячі
Фото: spzr.gp.gov.ua
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Жителю Дубенського району Волинської області повідомили про підозру у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За інформацією Спецпрокуратури західного регіону, 20-річний підозрюваний за 4 тисячі доларів США організував незаконний трансфер для військовозобов’язаного до Білорусі.

Як зазначили в Державній прикордонній службі України, затриманий надавав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а кілька днів потому зустрівся з ним у Луцьку. Після цього вони планували разом вирушити на Київщину, де підозрюваний мав допомогти військовозобов’язаному виїхати з України поза офіційними пунктами пропуску.

Однак на шляху до відправного пункту обох затримали правоохоронці. За свої послуги підозрюваний вже отримав аванс. Зараз йому обрано запобіжний захід.

Відносно підозрюваного розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

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Білорусь Луцьк прикордонники

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