Волынянин организовал нелегальный выезд в Беларусь за $4 тысячи

20-летнему мужчине с Волыни сообщили о подозрении в организации незаконного трансфера военнообязанного через границу.

Фото: spzr.gp.gov.ua

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Жителю Дубенского района Волынской области сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. По информации Спецпрокуратуры западного региона, 20-летний подозреваемый за 4 тысячи долларов США организовал незаконный трансфер для военнообязанного в Беларусь.

Как отметили в Государственной пограничной службе Украины, задержанный предоставлял мужчине указания относительно необходимого снаряжения и вещей, а несколько дней спустя встретился с ним в Луцке. После этого они планировали вместе отправиться в Киевскую область, где подозреваемый должен был помочь военнообязанному выехать из Украины вне официальных пунктов пропуска.

Однако на пути к отправному пункту обоих задержали правоохранители. За свои услуги подозреваемый уже получил аванс. Сейчас ему избрана мера пресечения.

В отношении подозреваемого начато уголовное производство по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

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