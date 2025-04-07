DeepSeek разрабатывает новые модели искусственного интеллекта, способные самообучаться и адаптироваться к пользователю

Новые модели DeepSeek-GRM планируют произвести с открытым исходным кодом.

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Китайская компания DeepSeek в сотрудничестве с Университетом Цинхуа представила инновационный подход к обучению моделей искусственного интеллекта, который позволяет значительно сократить затраты на этот процесс. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о новой методике, согласно которой искусственный интеллект самостоятельно закрепляет полученные знания, лучше адаптируясь к запросам и ожиданиям человека.

В частности, подход основан на усовершенствованном обучении с подкреплением — технологии, которая уже доказала свою эффективность в узкоспециализированных задачах, но до сих пор была трудной для применения в универсальных моделях.

Команда DeepSeek утверждает, что им удалось преодолеть эти сложности: их система демонстрирует лучшие результаты при меньших вычислительных затратах по сравнению с существующими решениями.

Разработчики назвали новые модели DeepSeek-GRM (generalist reward modeling) и планируют выпустить их с открытым исходным кодом, что позволит другим исследователям и компаниям воспользоваться этим достижением.

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