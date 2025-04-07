В Лос-Анджелесе минивэн въехал в толпу – девять пострадавших, среди них трое детей

Минивэн врезался в ограждение и наехал на людей в торговом районе Лос-Анджелеса.

Фото: Fox News

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В торговом районе Лос-Анджелеса минивэн въехал в толпу людей, что привело к травмированию по меньшей мере девяти человек, среди которых трое несовершеннолетних. Инцидент произошел около 15:15 по местному времени вблизи Santee Alley, одного из популярных районов города. Об этом сообщает Fox News.

На место происшествия оперативно прибыли службы спасения. По данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, среди пострадавших трое детей: мальчики в возрасте 8, 11 и 17 лет. Все они были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. Также в больницу попали четыре взрослые женщины в возрасте от 23 до 65 лет, их состояние - удовлетворительное. Две женщины, 23 лет, получили помощь на месте и отказались от госпитализации, несмотря на рекомендации медиков.

Авария произошла, когда минивэн врезался в ограждение и оказался под разрушенным навесом. Обстоятельства инцидента выясняются. Расследование продолжается.

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