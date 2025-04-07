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Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні

14:06, 7 квітня 2025
НБУ підняв питання, як має змінитися зовнішній вигляд національної валюти, щоб «говорити» про сучасне та майбутнє.
Нацбанк ініціює дискусію щодо майбутнього вигляду гривні
Джерело фото: НБУ
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Національний банк України ініціював публічну дискусію щодо майбутнього дизайну гривні.

«Ми точно не плануємо вже завтра змінювати дизайн банкнот, але прагнемо цієї дискусії, хочемо почути думки українців – як істориків, митців, експертів та просто громадян», - вказав голова Національного банку України Андрій Пишний у колонці Історичної правди.

У Нацбанку кажуть, що дизайн банкнот, якими ми користуємося, затверджений у 1992 році. Звісно, він модернізувався за цей час, наразі в обігу перебуває четверте технологічне покоління гривні, посилився захист грошей. Але концепція залишилася незмінною: відтворення на лицьовій стороні портретів постатей, які зробили значний внесок у розбудову Української держави на різних історичних етапах. А на зворотному боці – зображення архітектурних пам'яток, пов'язаних із діяльністю цих видатних особистостей, зображених на лицьовому боці.

Пишний підкреслив, що за три десятиліття Україна та її громадяни змінилися, і нинішнє покоління має сказати своє слово, адже зараз твориться нова сторінка історії.

Він наголосив, що справедливим буде здійснити пошук нових образів для банкнот, щоб передати образ України теперішнього час.

Зазначимо, що Національний банк України готується випустити нову партію монет номіналом 50 копійок вже «шагами». Ці оновлені монети з'являться в обігу після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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гроші НБУ Україна гривня

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