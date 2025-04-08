Суд подтвердил вину начальницы цеха в незаконном допущении кочегара к работе, что привело к смерти — подробности

В котельной швейного цеха произошел пожар, в результате которого погиб 67-летний кочегар, получив почти 90% термических ожогов.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе приговор по делу гибели кочегара при пожаре в котельной швейного цеха, который произошел в декабре 2022 года в г. Шепетовка. В нарушении требований законодательства об охране труда, повлекшем гибель человека, местный суд признал виновной начальницу цеха, на которую возлагалась обязанность осуществления контроля за соблюдением работником предприятия правил охраны труда и трудовой дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Суд назначил ей 4 года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 2 года испытательного срока. С работодателя обвиняемой в пользу жены и сына погибшего суд взыскал в общей сложности 500 000 грн морального вреда.

По приговору суда пожар в котельной швейного цеха произошел вечером 24 декабря 2022 года. 67-летний кочегар, в то время находившийся в помещении, погиб на месте происшествия, получив почти 90% термических ожогов тела.

Вероятная причина пожара – воспламенение газовоздушной смеси, образованной под давлением утечки разогретой до критических температур компрессорной смазки из-за разгерметизации соединений винтового блока компрессорной установки вследствие нарушения условий ее эксплуатации.

Суд установил, что начальник цеха нарушила требования законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда и правил техники безопасности, которые привели к гибели человека. В частности, незаконно допустила в помещение котельной кочегара, с которым не был заключен трудовой договор, не проходивший медосмотр, инструктажи по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, обучение по соответствующей программе и не получавший удостоверения на право обслуживания котлов.

Апелляционную жалобу на приговор подал представитель СП ООО «РИФ-1»: просил его отменить в части взыскания с предприятия моральный ущерб. Адвокат указал, что со стороны ООО не было противоправных действий и его вина в возникновении несчастного случая не установлена. По его убеждению, жена и сын погибшего не доказали размер причиненного им морального вреда, а суд при ее взыскании не придерживался принципов разумности, справедливости и соразмерности.

Апелляционный суд признал апелляционную жалобу необоснованной и отклонил ее. Он отметил, что помещение котельной было в аренде СП ООО «РИФ-1», а тамошнее оборудование – в его собственности. Именно в результате пожара в этой котельной кочегар получил смертельные ожоги. К гибели человека привело нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда начальницей швейного цеха, находившейся в трудовых отношениях с ООО.

«Таким образом, в данном случае имеются как общие условия деликтной ответственности (противоправное поведение работника (обвиняемой); причинная связь между таким поведением и вредом; вина обвиняемой, нанесшая вред), так и специальных условий (нахождение в трудовых отношениях с юридическим лицом; причинение вреда при исполнении работником своих трудовых (должностных) обязанностей)», – говорится в определении ХАС.

Коллегия судей отметила: определяя размер возмещения морального вреда, суд первой инстанции учел, что жизнь человека является самой высокой социальной ценностью, и в то же время принял во внимание грубую неосторожность потерпевшего, что способствовало возникновению вреда, поэтому исковые требования о возмещении морального вреда удовлетворил.

С определением апелляционного суда по делу № 688/3605/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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