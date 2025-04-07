Между Реестром военнообязанных «Оберег» и Реестром должников необходимо наладить взаимодействие – отчет парламентской ВСК

Такое взаимодействие между Реестром «Оберег» и Единым реестром должников, среди прочего, позволит проверять наличие задолженности по уплате алиментов.

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Между Реестром военнообязанных «Оберег» и государственным Реестром должников необходимо установить взаимодействие. Об этом говорится в отчете Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам правового статуса, медицинского обеспечения, психологической помощи и социальной защиты ветеранов войны, военнослужащих и членов их семей, постановление №13156 о котором планирует утвердить парламент.

Как указано в отчете, ВСК рассмотрела вопросы изменения оформления отсрочки от мобилизации, в частности через цифровое приложение «Резерв+». Речь идет о сроках и алгоритмах реализации этого процесса, а также о внесении в законодательство предложений по доступности онлайн-отсрочки.

В ходе работы Комиссии были заслушаны и обсуждены материалы Министерства обороны относительно внедрения мобильного приложения «Резерв+» и его влияния на процесс оформления отсрочки от мобилизации.

ВСК отмечает, что запуск онлайн-отсрочки 8 ноября 2024 года для определенных категорий граждан значительно снизил нагрузку на ТЦК.

«ВСК подняла вопрос о предоставлении отсрочки для лиц с инвалидностью и запланированных изменениях в этом направлении. На данный момент отсрочка для лиц с инвалидностью предоставляется через обмен данными с Пенсионным фондом Украины, что позволяет воспользоваться упрощенной онлайн-процедурой только тем лицам, у которых есть пенсионное удостоверение. Дальнейшие шаги предусматривают интеграцию с Министерством социальной политики, что позволит охватить всех лиц с инвалидностью, а не только тех, кто имеет пенсионное удостоверение», – говорится в отчете.

Также планируется взаимодействие с реестром должников для автоматического определения права на отсрочку многодетных родителей и расширения перечня лиц, которые могут получить отсрочку онлайн.

«Одним из важных следующих шагов является настройка электронной взаимосвязи между «Оберег» и Единым реестром должников, что позволит проверять наличие задолженности по уплате алиментов. Это даст возможность большему количеству многодетных родителей воспользоваться этим сервисом», – отмечает ВСК.

Важную роль в этом процессе играет Минобороны, которое является главным разработчиком изменений в Постановление Кабмина №560 от 16 мая 2024 года «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период». Это постановление предусматривает возможность получения отсрочки для родителей, содержащих трех и более детей до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам.

Работа над этим ведется совместно с Министерством юстиции Украины.

Внимание Комиссии уделяется вопросам, связанным с планированием запуска онлайн-отсрочки для следующих категорий лиц:

одного из супругов, воспитывающего ребенка, если другой проходит службу;

военнообязанных, потерявших близких родственников в результате боевых действий с 2014 года;

военнообязанных, самостоятельно воспитывающих детей (если другой родитель умер, лишен родительских прав или находится в местах лишения свободы);

военнообязанных, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет;

преподавателей, учителей, научных и научно-педагогических работников;

военнообязанных, содержащих совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лиц, имеющих мужа или жену с инвалидностью I или II группы и т.д.

«Для дальнейшего расширения доступности онлайн-отсрочки планируется трансформация «Резерв+» в полноценную альтернативу ТЦК, чтобы предоставить гражданам возможность выбора между онлайн- и офлайн-взаимодействием с государственными органами, снижая нагрузку на традиционные центры и обеспечивая более гибкий подход к обслуживанию граждан. Это сложный процесс, требующий нормативных изменений и усовершенствования существующих сервисов, однако сегодня ведется активная работа над этим в партнерстве с другими министерствами», – отметили в ВСК.

Автор: Наталя Мамченко

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