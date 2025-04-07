Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

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Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та державним Реєстром боржників потрібно налагодити взаємодію. Про це йдеться у звіті Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу, медичного забезпечення, психологічної допомоги та соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, постанову 13156 про який планує затвердити парламент.

Як зазначено у звіті, ТСК розглянула питання про зміни оформлення відстрочки від мобілізації, зокрема через цифровий застосунок «Резерв +». Йдеться про строки й алгоритми реалізації цього процесу та внесення в законодавство пропозицій щодо доступності онлайн-відстрочки.

У ході роботи Комісії заслухано та обговорено матеріали Міністерства оборони щодо впровадження мобільного застосунку «Резерв+» та його впливу на процес оформлення відстрочки від мобілізації.

ТСК зазначає, що запуск онлайн-відстрочки 8 листопада 2024 року для певних категорій громадян значно зменшив навантаження на ТЦК.

«ТСК підняла питання щодо надання відстрочки для осіб з інвалідністю та запланованих змін у цьому напрямку. Наразі відстрочка для осіб з інвалідністю надається через обмін даними з Пенсійним фондом України, що дозволяє скористатися спрощеною онлайн-процедурою лише тим особам, які мають пенсійне посвідчення. Подальші кроки передбачають інтеграцію з Міністерством соціальної політики, що дозволить охопити всіх осіб з інвалідністю, а не лише тих, хто має пенсійне посвідчення», йдеться у звіті.

Також планується взаємодія з реєстром боржників для автоматичного визначення права на відстрочку багатодітних батьків і розширення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку онлайн.

«Одним із важливих наступних кроків є налаштування електронної взаємодії між «Оберегом» та Єдиним реєстром боржників, що дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Це дасть змогу більшій кількості багатодітних батьків скористатися цим сервісом», зазначає ТСК.

Важливу роль у цьому процесі відіграє Міноборони, яке є головним розробником змін до Постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 р. «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», яка передбачає можливість отримання відстрочки для батьків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності аліментної заборгованості.

Робота над цим ведеться разом із Міністерством юстиції України.

Увага Комісії приділяється питанням, що стосуються планування запуску онлайн-відстрочки для таких категорій осіб:

одного з подружжя, яке виховує дитину, якщо інший проходить службу;

військовозобов'язаних, які втратили близьких родичів унаслідок бойових дій з 2014 року;

військовозобов'язаних, які самостійно виховують дітей (якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав або перебуває в місцях позбавлення волі);

військовозобов'язаних, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

викладачів, вчителів, наукових і науково-педагогічних працівників;

військовозобов'язаних, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи;

осіб, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю І чи ІІ групи тощо.

«З метою подальшого розширення доступності онлайн-відстрочки планується трансформації «Резерв+» в повноцінну альтернативу ТЦК для надання громадянам можливості обирати між онлайн- та офлайн-взаємодією з державними органами, зменшуючи навантаження на традиційні центри та забезпечуючи більш гнучкий підхід до обслуговування громадян.

Це складний процес, що вимагає нормативних змін та вдосконалення наявних сервісів, однак сьогодні йде активна робота над цим в партнерстві з іншими міністерствами», зазначили у ТСК.

Автор: Наталя Мамченко

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