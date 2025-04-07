У ККС ВС відбувся круглий стіл «Відкриття матеріалів кримінального провадження: актуальна судова практика»

На зустрічі обговорювали питання доступу до матеріалів, що підлягають відкриттю, а також до інших матеріалів, що є у розпорядженні сторони обвинувачення, але не є доказами.

Фото: Верховний Суд

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У Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду відбувся круглий стіл, під час якого судді ВС у ККС і Вищого антикорупційного суду, представники правоохоронних органів та адвокати обговорили актуальну судову практику щодо відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Метою заходу було окреслення практики суду касаційної інстанції, яка відображена в новому тематичному огляді судової практики ВС про відкриття матеріалів іншій стороні, та обговорення інших питань, що виникають на практиці й безпосередньо пов’язані з означеною проблематикою.

У межах зустрічі, яка пройшла у форматі конструктивного діалогу, йшлося, зокрема, про доступ до матеріалів, що підлягають відкриттю і стосуються предмета доказування, а також про відкриття інших матеріалів, які має сторона обвинувачення у своєму розпорядженні, які не є доказами. Крім того, звернено увагу на врахування поведінки сторін під час ознайомлення з такими матеріалами та процедурні питання, пов’язані з таким відкриттям.

«Верховний Суд здійснює велику роботу щодо аналізу та узагальнення судової практики, що надалі стає предметом обговорення юридичної спільноти, а подекуди – предметом законодавчих ініціатив. Готуючи огляди з тих чи інших правових питань, нам важливо почути думки всіх зацікавлених сторін, щоб урахувати наявну проблематику», – зауважив голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук.

Заступник голови ККС ВС Наталія Антонюк зазначила, що найвища судова інстанція сформулювала низку важливих правових позицій, які стосуються відкриття матеріалів кримінального провадження сторонами.

Вона наголосила, що в контексті доступу до матеріалів іншої сторони як елемента справедливості судового розгляду йдеться передусім про забезпечення принципу змагальності сторін. Порушення права сторони захисту на доступ до матеріалів кримінального провадження унеможливлює ефективну реалізацію принципу змагальності та справедливого судового розгляду.

Наталія Антонюк акцентувала, що актуальна судова практика ВС регулярно висвітлюється на комунікаційних ресурсах ВС шляхом оприлюднення, зокрема, правових висновків колегій суддів чи об’єднаної палати ККС ВС, а також тематичних оглядів.

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