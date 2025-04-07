Суд виправдав спеціаліста, що налаштовував зброю для ЗСУ, у справі про зберігання зброї

Тернопільський суд виправдав фахівця з налаштування зброї, обвинуваченого у зберіганні мисливської зброї.

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7 квітня 2025 року Тернопільський міськрайонний суд виправдав громадянина З. за обвинуваченням у зберіганні вогнепальної нарізної мисливської зброї, зазначеному в частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирок було винесено через відсутність складу кримінального правопорушення в діях обвинуваченого, повідомила пресслужба суду. Про це повідомила преесслужба Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Справу розглядав суд під головуванням судді О.І. Холява.

За обставинами справи обвинуваченому ставилося в провину зберігання вогнепальної нарізної мисливської зброї.

В судовому засіданні встановлено, що гр. З. є провідним фахівцем з налаштування роботи високоточної зброї, у пристрілюванні та встановлення оптики на інші види озброєння, який працює безоплатно та виконує свою роботу якісно та у стислі терміни, фахівців його рівня є одиниці на всю Україну. Він своєю професійною роботою допомагає багатьом військовим підрозділам, зокрема КОРД, спецпідрозділ СБУ «Альфа», ССО ЗСУ, працівникам національної поліції, військовим ППО, що підтверджується десятками подяк і грамот долучених до матеріалів судового провадження. Вилучена під час обшуку зброя була привезена йому для налаштування, щоб у подальшому передати Збройним Силам України.

Суд дослідивши всі докази надані сторонами, заслухавши свідків, вирішив, що враховуючи виключну суспільну корисність діяльності гр. З., яка сприяє зміцненню обороноздатності держави, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації, з врахуванням вимог ст.43-1 КК України, такі обов’язкові елементи складу інкримінованого йому злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, як об’єкт, об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона злочину – відсутні у його діях.

Згідно виправдувального вироку суду, окрім виправдування гр. З вирішено враховуючи його видатну особисту професійну багаторічну безоплатну діяльність у військовій та громадській сферах та звернутися до Президента України для вирішення питання про нагородження орденом «За заслуги».

З повним текстом можна ознайомитися в Єдиному реєстрі судових рішень за номером справи 607/18500/23.

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