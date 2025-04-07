Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Суд інфо

Суд виправдав спеціаліста, що налаштовував зброю для ЗСУ, у справі про зберігання зброї

14:42, 7 квітня 2025
Тернопільський суд виправдав фахівця з налаштування зброї, обвинуваченого у зберіганні мисливської зброї.
Суд виправдав спеціаліста, що налаштовував зброю для ЗСУ, у справі про зберігання зброї
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

7 квітня 2025 року Тернопільський міськрайонний суд виправдав громадянина З. за обвинуваченням у зберіганні вогнепальної нарізної мисливської зброї, зазначеному в частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирок було винесено через відсутність складу кримінального правопорушення в діях обвинуваченого, повідомила пресслужба суду. Про це повідомила преесслужба Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Справу розглядав суд під головуванням судді О.І. Холява.

За обставинами справи обвинуваченому ставилося в провину зберігання вогнепальної  нарізної мисливської зброї.

В судовому засіданні встановлено, що гр. З. є провідним фахівцем з налаштування роботи високоточної зброї, у пристрілюванні та встановлення оптики на інші види озброєння, який працює безоплатно та виконує свою роботу якісно та у стислі терміни, фахівців його рівня є одиниці на всю Україну. Він своєю професійною роботою допомагає багатьом військовим підрозділам, зокрема КОРД, спецпідрозділ СБУ «Альфа», ССО ЗСУ, працівникам національної поліції, військовим ППО, що підтверджується десятками подяк і грамот долучених до матеріалів судового провадження. Вилучена під час обшуку зброя була привезена йому для налаштування, щоб у подальшому передати Збройним Силам України.

Суд дослідивши всі докази надані сторонами, заслухавши свідків, вирішив, що враховуючи виключну суспільну корисність діяльності гр. З., яка сприяє зміцненню обороноздатності держави, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації, з врахуванням вимог ст.43-1 КК України, такі обов’язкові елементи складу інкримінованого йому злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, як об’єкт, об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона злочину – відсутні у його діях.

Згідно виправдувального вироку суду, окрім виправдування гр. З вирішено враховуючи його  видатну особисту професійну багаторічну безоплатну діяльність у військовій та громадській сферах та звернутися до Президента України для вирішення питання про нагородження орденом «За заслуги».

З повним текстом можна ознайомитися в Єдиному реєстрі судових рішень за номером справи 607/18500/23.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд зброя ЗСУ Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка вимагала оформити їй закордонний паспорт без використання біометричних даних і без застосування безконтактного електронного носія — що вирішив Верховний Суд

Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься лише у паспорті громадянина України – позиція Верховного Суду.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зареєстрували законопроект щодо нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як стверджують ініціатори законопроекту, після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

Члени ВККС можуть перевіряти роботи і виставляти бали у вихідні дні чи в період перебування у відпустці або на лікарняному – Сергій Чумак

При цьому можливість віддаленого доступу до «Системи автоматизації робочих процесів Комісії», навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

«Ні там, ні тут» — історія перевірки головою ВККС практичних завдань кандидатів в апеляційні адмінсуди перетворюється на детектив

За офіційною інформацією ВККС, під час перевірки практичних завдань учасників конкурсу до апеляційних адміністративних судів, Андрій Пасічник був у відпустці та на лікарняному.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду