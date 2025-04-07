Суд оправдал специалиста, который настраивал оружие для ВСУ, по делу о хранении оружия

Тернопольский суд оправдал специалиста по настройке оружия, обвиняемого в хранении охотничьего оружия.

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7 апреля 2025 года Тернопольский горрайонный суд оправдал гражданина З. по обвинению в хранении огнестрельного нарезного охотничьего оружия, указанном в части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Приговор был вынесен из-за отсутствия состава уголовного правонарушения в действиях обвиняемого, сообщила пресс-служба суда. Об этом сообщила преесслужба Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.

Дело рассматривал суд под председательством судьи А.И. Холява.

По обстоятельствам дела обвиняемому вменялось в вину хранение огнестрельного нарезного охотничьего оружия.

В судебном заседании установлено, что гр. З. является ведущим специалистом по настройке работы высокоточного оружия, в пристрелке и установке оптики на другие виды вооружения, который работает бесплатно и выполняет свою работу качественно и в сжатые сроки, специалистов его уровня единицы на всю Украину. Он своей профессиональной работой помогает многим военным подразделениям, в частности КОРД, спецподразделение СБУ «Альфа», ССО ВСУ, работникам национальной полиции, военным ПВО, что подтверждается десятками благодарностей и грамот приобщенных к материалам судебного производства. Изъятое во время обыска оружие было привезено ему для настройки, чтобы в дальнейшем передать Вооруженным Силам Украины.

Суд исследовав все доказательства предоставленные сторонами, заслушав свидетелей, решил, что учитывая исключительную общественную полезность деятельности гр. З., которая способствует укреплению обороноспособности государства, отпора и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации, с учетом требований ст.43-1 УК Украины, такие обязательные элементы состава инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины, как объект, объективная сторона и субъективная сторона преступления - отсутствуют в его действиях.

Согласно оправдательного приговора суда, кроме оправдания гр. С решено учитывая его выдающуюся личную профессиональную многолетнюю безвозмездную деятельность в военной и общественной сферах и обратиться к Президенту Украины для решения вопроса о награждении орденом «За заслуги».

С полным текстом можно ознакомиться в Едином реестре судебных решений по номеру дела 607/18500/23.

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