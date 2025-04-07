В КУС ВС состоялся круглый стол «Открытие материалов уголовного производства: актуальная судебная практика»

На встрече обсуждались вопросы доступа к материалам, подлежащим открытию, а также другим материалам, которые есть в распоряжении стороны обвинения, но не являются доказательствами.

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В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда состоялся круглый стол, во время которого судьи ВС в КУС и Высшего антикоррупционного суда, представители правоохранительных органов и адвокаты обсудили актуальную судебную практику открытия материалов уголовного производства в порядке ст. 290 УПК Украины.

Целью мероприятия было определение практики суда кассационной инстанции, которая отражена в новом тематическом обзоре судебной практики ВС об открытии материалов другой стороне, и обсуждение других вопросов, возникающих на практике и непосредственно связанных с данной проблематикой.

В рамках встречи, которая прошла в формате конструктивного диалога, речь шла, в частности, о доступе к материалам, подлежащим открытию и касающимся предмета доказывания, а также об открытии других материалов, имеющих сторону обвинения, которые не являются доказательствами. Кроме того, обращено внимание на учет поведения сторон при ознакомлении с такими материалами и процедурные вопросы, связанные с таким открытием.

«Верховный Суд осуществляет большую работу по анализу и обобщению судебной практики, которая в дальнейшем становится предметом обсуждения юридического сообщества, а иногда – предметом законодательных инициатив. Готовя обзоры по тем или иным правовым вопросам, нам важно услышать мнения всех заинтересованных сторон, чтобы учесть существующую проблематику», – заметил председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук.

Заместитель председателя КУС ВС Наталья Антонюк отметила, что самая высокая судебная инстанция сформулировала ряд важных правовых позиций, касающихся открытия материалов уголовного производства сторонами.

Она подчеркнула, что в контексте доступа к материалам другой стороны как элемента справедливости судебного разбирательства речь идет прежде всего об обеспечении принципа состязательности сторон.

Нарушение права стороны защиты на доступ к материалам уголовного производства делает невозможным эффективную реализацию принципа состязательности и справедливого судебного разбирательства.

Наталья Антонюк акцентировала, что актуальная судебная практика ВС регулярно освещается на коммуникационных ресурсах ВС путем обнародования, в частности правовых выводов коллегий судей или объединенной палаты КУС ВС, а также тематических обзоров.

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