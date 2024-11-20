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Отсрочка, лишение предателей наград, изменения в Госпогранслужбе — Руслав Стефанчук сообщил, какие законы приняла Рада 20 ноября

15:50, 20 ноября 2024
Рада приняла закон об увеличении доступного жилья для переселенцев.
Отсрочка, лишение предателей наград, изменения в Госпогранслужбе — Руслав Стефанчук сообщил, какие законы приняла Рада 20 ноября
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В среду, 20 ноября, Верховная Рада провела пленарное заседание, в ходе которого был принят ряд важных законопроектов. Об этом сообщил председатель Рады Руслан Стефанчук.

Верховная Рада приняла в целом следующие проекты законов:

12104 - внесли изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об уточнении основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;

10132 – приняли Закон о статусе лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и неотложные промежуточные репарации;

11423 - внесли изменения в некоторые законодательные акты Украины в сфере национальной безопасности и обороны о предоставлении помощи на догоспитальном этапе и осуществления гражданско-военного сотрудничества;

12057 - внесли изменения в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины";

10256 - приняли Закон об учете лиц, жизни и здоровью которых причинен вред вследствие вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

11531 - внесли изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о восстановлении права военнослужащих на увольнение с военной службы во время действия военного положения по причине гибели или пропажи без вести их неполнородных брата или сестры;

11410 - внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины;

11281 - внесли изменения в некоторые законы Украины по обеспечению жилищных прав внутри перемещенных лиц.

За основу приняли:

12178 - предложили внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования личности;

8153 – в первом чтении приняли проект Закона о защите персональных данных.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Рада приняла закон о лишении предателей государственных наград.

Также Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации по правилам предоставления отсрочки.

Рада поддержала законопроект, запрещающий примирение после домашнего насилия.

Кроме этого, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №11531, предусматривающий предоставление права военнослужащим на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

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