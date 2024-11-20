В Одессе пострадавшим от российских атак выплатят от 50 000 до 100 000 гривен

В Одессе ввели адресную материальную помощь для пострадавших от российских атак.

Источник фото: ГСЧС

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о внедрении адресной материальной помощи для жителей города, пострадавших от российских атак. Согласно распоряжению, которое подписал мэр, помощь будет предоставляться в зависимости от тяжести полученных травм и состояния здоровья пострадавших.

Выплаты будут выглядеть так:

50 000 грн - для лиц, находящихся в среднем состоянии после лечения;

70 000 грн - для лиц в тяжелом состоянии;

100 000 грн - для тех, кто получил очень тяжелые травмы.

Семьям погибших лиц также будет предоставлена материальная помощь в размере 100 000 грн одному из родственников.

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