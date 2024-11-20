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Война России против Украины может завершиться в 2025 году путем переговоров — The Economist

13:42, 20 ноября 2024
Издание считает, что Украине придется принять утрату части своей территории.
Война России против Украины может завершиться в 2025 году путем переговоров — The Economist
Фото: gettyimages
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The Economist считает, что уже в 2025 году война России против Украины может закончиться путем переговоров.

«2025 год может стать годом, когда боевые действия в основном закончатся. Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт завершился. В Вашингтоне это станет приоритетом новой администрации Дональда Трампа», — говорится в материале.

По мнению издания, в 2025 году на Украине вырастет давление с целью вступления в ту или иную форму переговоров с РФ. При этом в рамках возможного соглашения Украине придется смириться с потерей части своей территории, добавляют журналисты.

Те 7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), несомненно, не подлежат возврату. Любое урегулирование, вероятно, будет также предусматривать содержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения в 2022 году», — говорится в материале.

Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полноправное членство в НАТО: «Это, вероятно, было бы приемлемым решением для Киева, хотя и болезненным для Украины».

«Однако с возвращением Трампа к власти, Украина, вероятно, не присоединится к НАТО в течение многих лет, если вообще присоединится; но он все равно может получить определенные гарантии безопасности. Во всяком случае, по крайней мере, сейчас кажется очень вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и когда это произойдет, боевые действия могут резко утихнуть даже до прекращения огня. Именно это и произошло в 2014 году (хотя это прекращение огня никогда полностью не соблюдалось). Пока продолжаются переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Несовершенный, да, но гораздо лучше, чем то, как дела сейчас», – говорится в статье.

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рф Украина война

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