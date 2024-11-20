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В КГГА объяснили, что за странный шум слышали утром киевляне

13:31, 20 ноября 2024
Городская власть заявила, что странный гул, который слышали жители города, является технологическим шумом.
В КГГА объяснили, что за странный шум слышали утром киевляне
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Утром 20 ноября жителей разных районов Киева испугал странный шум, напоминавший звук самолета или очень сильный ветер.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что странный гул, который слышали жители города, является технологическим шумом и связан он с работой большого теплоисточника.

«Технологический шум в Киеве связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города. Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании. Более подробная информация не предоставляется из соображений безопасности», - заявили в ведомстве.

В то же время городские власти заверили, что этот шум не «никаким образом не несет угрозы или риски», потому что это «контролируемый производственный процесс».

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Киев

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