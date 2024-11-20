В Украине создадут интерактивную карту недвижимости для ВПЛ – Рада приняла закон

Парламент принял в целом закон об инвентаризации недвижимости для переселенцев.

Фото: Unsplash

Верховная Рада приняла в целом закон №11281, который предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости с целью передачи части объектов в льготную аренду для размещения внутренних переселенцев. Закон получил поддержку 258 депутатов.

Как отметил народный депутат, председатель ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов, главной целью закона является создание публичной интерактивной карты, на которой будет отображена информация о пригодном для проживания жилье, его техническое состояние, фотографии объектов, количество мест для проживания и объем инвестиций для приведения объектов в надлежащее состояние.

ВПЛ смогут выбирать жилье на карте, а органы власти будут сотрудничать с международными организациями для проведения ремонта и ввода объектов в эксплуатацию.

Ожидается, что внутренние переселенцы смогут подавать заявки на получение жилья примерно через полгода после вступления в силу закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.