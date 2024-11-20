Google научила свой чат-бот с искусственным интеллектом Gemini запоминать интересы пользователей

Пользователи могут позволить ИИ-ассистенту запоминать информацию о своих интересах, увлечениях или целях, чтобы чат-бот предоставлял более точные и полезные ответы.

Компания Google выпустила новое обновление для своего чат-бота с искусственным интеллектом Gemini. Об этом сообщает The Verge.

Теперь пользователи могут позволить ИИ-ассистенту запоминать информацию о своих интересах, увлечениях или целях, чтобы чат-бот предоставлял более точные и полезные ответы.

Пользователи могут делиться информацией о себе во время общения с Gemini или через страницу «Сохраненная информация». К примеру, вы можете указать, что вас интересуют только вегетарианские рецепты, или сообщить боту о вашей профессии, чтобы получать адаптированные рекомендации.

Google предоставляет возможность просматривать, редактировать или удалять информацию, сохраненную Gemini. Чат-бот также будет сообщать, когда использует ваши данные для ответов, обеспечивая прозрачность.

Эта функция доступна для подписчиков Google One AI Premium и работает только на английском языке.

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