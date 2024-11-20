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Google навчила свій чатбот зі штучним інтелектом Gemini запам’ятовувати інтереси користувачів

20:11, 20 листопада 2024
Користувачі можуть дозволити ШІ-асистенту запам’ятовувати інформацію про свої інтереси, захоплення чи цілі, щоб чатбот надавав точніші й корисніші відповіді.
Google навчила свій чатбот зі штучним інтелектом Gemini запам’ятовувати інтереси користувачів
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Компанія Google випустила нове оновлення для свого чатботу зі штучним інтелектом Gemini. Про це повідомляє The Verge.

Тепер користувачі можуть дозволити ШІ-асистенту запам’ятовувати інформацію про свої інтереси, захоплення чи цілі, щоб чатбот надавав точніші й корисніші відповіді.

Користувачі можуть ділитися інформацією про себе під час спілкування з Gemini або через сторінку «Збережена інформація». Наприклад, ви можете вказати, що вас цікавлять лише вегетаріанські рецепти, або повідомити бота про вашу професію, щоб отримувати адаптовані рекомендації.

Google надає можливість переглядати, редагувати або видаляти інформацію, яку Gemini зберігає. Чатбот також повідомлятиме, коли використовує ваші дані для відповідей, забезпечуючи прозорість.

Ця функція доступна для передплатників Google One AI Premium і поки працює лише англійською мовою.

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Google штучний інтелект ШІ

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