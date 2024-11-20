В Україні створять інтерактивну карту нерухомості для ВПО – Рада ухвалила закон

В Україні створять інтерактивну карту нерухомості для ВПО – Рада прийняла закон

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Верховна Рада прийняла в цілому закон №11281, який передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості з метою передачі частини об'єктів у пільгову оренду для розміщення внутрішніх переселенців. Закон отримав підтримку 258 депутатів.

Як зазначив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов, головною метою закону є створення публічної інтерактивної карти, на якій буде відображена інформація про придатне для проживання житло, його технічний стан, фотографії об'єктів, кількість місць для проживання та обсяг інвестицій для приведення об'єктів у належний стан.

ВПО зможуть обирати житло на карті, а органи влади співпрацюватимуть з міжнародними організаціями для проведення ремонту та введення об'єктів в експлуатацію.

Очікується, що внутрішні переселенці зможуть подавати заявки на отримання житла приблизно через півроку після набуття чинності закону.

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