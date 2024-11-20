Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні створять інтерактивну карту нерухомості для ВПО – Рада ухвалила закон

13:34, 20 листопада 2024
В Україні створять інтерактивну карту нерухомості для ВПО – Рада прийняла закон
В Україні створять інтерактивну карту нерухомості для ВПО – Рада ухвалила закон
Фото: Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла в цілому закон №11281, який передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості з метою передачі частини об'єктів у пільгову оренду для розміщення внутрішніх переселенців. Закон отримав підтримку 258 депутатів.

Як зазначив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов, головною метою закону є створення публічної інтерактивної карти, на якій буде відображена інформація про придатне для проживання житло, його технічний стан, фотографії об'єктів, кількість місць для проживання та обсяг інвестицій для приведення об'єктів у належний стан.

ВПО зможуть обирати житло на карті, а органи влади співпрацюватимуть з міжнародними організаціями для проведення ремонту та введення об'єктів в експлуатацію.

Очікується, що внутрішні переселенці зможуть подавати заявки на отримання житла приблизно через півроку після набуття чинності закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України закон ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ніяких змін у тестових завданнях для IQ-тесту не буде – ВККС

Тести залишаться того ж рівня складності, однак прохідний бал може суттєво знизитися.

Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Дані медоглядів військовозобов’язаних будуть автоматично потрапляти з Електронної системи охорони здоров’я до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби автоматично потраплятиме з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Реєстру військовозобов’язаних.

Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

Військові, у яких на війні загинули неповнорідні брат або сестра, отримають право на звільнення зі служби – прийнято закон

Військовослужбовці отримають право на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва