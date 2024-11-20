У КМДА пояснили, що за дивний шум чули вранці кияни

Міська влада заявила, що дивний гул, який чули жителі міста, є технологічним шумом.

Вранці 20 листопада жителів різних районів Києва перелякав дивний шум, який нагадував чи то звук літака чи дуже сильний вітер.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що дивний гул, який чули жителі міста, є технологічним шумом і пов'язаний він з роботою великого теплоджерела.

«Технологічний шум у Києві пов’язаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Це невід’ємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання. Більш детальна інформація не надається з міркувань безпеки», - заявили у відомстві.

Водночас міська влада запевнила, що цей шум не «жодним чином не несе загрози чи ризиків», бо це «контрольований виробничий процес».

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