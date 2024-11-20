Війна Росії проти України може завершитись у 2025 році шляхом переговорів — The Economist

Видання вважає, що Україні доведеться прийняти втрату частини своєї території.

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Видання The Economist вважає, що вже у 2025 році війна Росії проти України може закінчитися шляхом перемовин.

«2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному закінчаться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт завершився. У Вашингтоні це буде пріоритетом нової адміністрації Дональда Трампа», — йдеться у матеріалі.

На думку видання, в 2025 році на Україну зросте тиск з метою вступу у ту чи іншу форму переговорів із РФ. При цьому в рамках можливої угоди Україні «доведеться змиритися зі втратою частини своєї території», додають журналісти.

«Ті 7%, які Росія захопила під час свого першого вторгнення в 2014 році (Крим і східний Донбас), безсумнівно, не підлягають поверненню. Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання Росією частини або більшої частини додаткових 11%, які вона контролює після вторгнення у 2022 році», — сказано в матерілі.

Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повноправне членство в НАТО: «Це, ймовірно, було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болючим для України».

«Однак з поверненням Трампа до влади Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО протягом багатьох років, якщо взагалі приєднається; але вона все одно може отримати певні гарантії безпеки. У будь-якому разі, принаймні зараз здається дуже ймовірним, що обговорення розпочнуться у 2025 році, і коли це станеться, бойові дії можуть різко вщухнути навіть до припинення вогню. Саме це і сталося у 2014 році (хоча це припинення вогню ніколи повністю не дотримувалося). Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий, так, але набагато кращий, ніж те, як справи зараз», – йдеться у статті.

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