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В Одесі постраждалим від російських атак виплатять від 50 000 до 100 000 гривень

16:52, 20 листопада 2024
В Одесі запровадили адресну матеріальну допомогу для постраждалих від російських атак.
В Одесі постраждалим від російських атак виплатять від 50 000 до 100 000 гривень
Джерело фото: ДСНС
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Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про впровадження адресної матеріальної допомоги для жителів міста, постраждалих від російських атак. Згідно з розпорядженням, яке підписав мер, допомога буде надаватися в залежності від тяжкості отриманих травм та стану здоров'я постраждалих.

Виплати будуть виглядати так:

  • 50 000 грн – для осіб, що перебувають у середньому стані після лікування;
  • 70 000 грн – для осіб у важкому стані;
  • 100 000 грн – для тих, хто отримав дуже важкі травми.

Сім'ям загиблих осіб також буде надано матеріальну допомогу в розмірі 100 000 грн одному з родичів.

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