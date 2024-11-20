В Одесі постраждалим від російських атак виплатять від 50 000 до 100 000 гривень

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про впровадження адресної матеріальної допомоги для жителів міста, постраждалих від російських атак. Згідно з розпорядженням, яке підписав мер, допомога буде надаватися в залежності від тяжкості отриманих травм та стану здоров'я постраждалих.
Виплати будуть виглядати так:
Сім'ям загиблих осіб також буде надано матеріальну допомогу в розмірі 100 000 грн одному з родичів.
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