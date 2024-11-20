Удар баллистикой по Одессе — количество жертв возросло до 11

Раненый мужчина умер в больнице.

В результате обстрела Одессы 18 ноября увеличилось количество погибших. Жертвами вражеской атаки стали 11 человек. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В городской больнице умер мужчина. Медики боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми.

Напомним, РФ ударила баллистикой по Одессе, пострадали жилые дома. Среди погибших – полицейские, медик, местные люди.

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