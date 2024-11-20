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Удар балістикою по Одесі — кількість жертв зросла до 11

16:16, 20 листопада 2024
Поранений чоловік помер у лікарні.
Удар балістикою по Одесі — кількість жертв зросла до 11
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Внаслідок обстрілу Одеси 18 листопада збільшилася кількість загиблих. Жертвами ворожої атаки стало 11 людей. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. 

У міській лікарні помер чоловік. Медики боролися за його життя, але травми були дуже важкими.

Нагадаємо, РФ вдарила балістикою по Одесі, постраждали житлові будинки. Серед загиблих - поліцейські, медик, місцеві люди.

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Одеса обстріл

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