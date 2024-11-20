Десантники получат новую награду – «За штурм»

В ДШВ ввели награду «За штурм» для героев ближнего боя.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ввело новую военную награду «За штурм», которую будут вручать украинским военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ.

Отличие предназначено исключительно для тех военных, которые не менее двух раз принимали участие в боевых задачах в составе штурмовых групп. Эти действия предусматривают ближний бой с противником для захвата его объектов, а награжденные должны проявить личное мужество, решительность и профессионализм.

Отличие имеет овальную форму и оформлена лавровым венком - символом чести и победы. В центре размещен окопный нож, который пронизывает линию обороны противника. Этот элемент подчеркивает, что штурмовые операции происходят в непосредственном столкновении с врагом, включая окопные бои.

«Окопный нож серебряного цвета, который пронизывает линию обороны символизирует успешность штурмовых (наступательных) действий. Внизу знака отличия располагается табличка с надписью «За штурм». Эта надпись подчеркивает, что награда вручается за личное участие в штурмовых действиях», - говорится в сообщении ДШВ.

Источник видео: ДШВ

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